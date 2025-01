Ilfattoquotidiano.it - Donna accoltellata davanti a un supermercato in provincia di Bergamo: è stata trasportata in ospedale in codice rosso

Un altro episodio di violenza nel Bergamasco. Questa volta, vittima di un’aggressione è unadi 39 anni che, intorno alle 9.15 di lunedì mattina, al culmine di una lite con un uomo èda questo nel parcheggio delLidl di via Lombardia, a Seriate. La, straniera come il suo aggressore, èsoccorsa dalle persone incredule che si trovavano all’interno del market e portata all’interno della struttura dove le sono stati prestati i primi soccorsi. Una volta arrivata l’ambulanza, la 39enne èall’Papa Giovanni XXIII in.L’episodio è avvenuto a tre giorni di distanza dall’omicidio del vigilante delMamadi Tunkara, accoltellato in pieno centro avenerdì pomeriggio. Morte per cui è finito in carcere un ventottenne del Togo, Sadate Djiram, accusato di omicidio volontario premeditato e aggravato dai futili motivi.