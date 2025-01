Biccy.it - Diddy: The Making Of A Bad Boy, le frasi choc del documentario

Il prossimo 14 gennaio negli Stati Uniti d’America uscirà sulla piattaforma Peacock il: TheOf A Bad Boy che racconta, come da titolo, l’ascesa e la caduta del magnate della musica.In 90 minuti divengono racchiusi video, alcune testimonianze e tutte le fasi di quello che l’avvocatessa Lisa Bllom, che assiste alle vittime del produttore, definisce “la trasformazione di un mostro“.: TheOf A Bad Boy racconta la storia dei primi anni del magnate “e la sua trasformazione decennale in Puffy e poi in, con informazioni cruciali sulle forze che hanno plasmato l’uomo”. Lo speciale include anche filmati esclusivi e mai visti prima di lui che fa festa, a casa e in studio, e dettagli su cosa presumibilmente è successo nel suo mondo.: TheOf A Bad Boy, ledelAlcuneudibili in questo video preview sono da pelle d’oca.