Damiano Er Faina | Non mi fate più vedere Pairetto al derby Atteggiamento presuntuoso ammonizioni non date Hummels provoca e…

Leggi su .com

Dopo ilvinto dalla Roma sulla Lazio per 2-0, l’influencer ed opinionista social, grande tifoso biancocelesteEr, ha criticato l’arbitraggio di Luca, reo secondo lui di non essere stato all’altezza della stracitaddina capitolina: “non me lopiù vedè aldi Roma, se gli piace ildi Roma .L'articoloEr: “Non mipiùalnone.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Mourinho frecciata alla Lazio: “Se volete nascondere che una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco allora dovete farmi.”Guglielmo Timpano irride i tifosi della Lazio: “Tutti giù dal trespolo. Tu che hai gufato invano, alza gli occhi.