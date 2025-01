Lanazione.it - Commissioni per la disabilità. Le nuove regole fanno discutere: "Non solo disagi per le famiglie"

Leggi su Lanazione.it

Nei giorni scorsi si è parlato della riforma che ‘accentra’ – per il nostro territorio – lemediche di vaglio dell’invalidità a Firenze, sede Inps. Ne è scaturito un allarme della Cgil che teme la scomparsa della capillarità dellesul territorio, ovvero in corrispondenza alle varie sedi Asl. Il presidente dell’associazione I Ragazzi di Cerbaiola, al cui centrocapo 38 persone con, Rolando Terreni, non scende nel campo della polemica bensì cerca di precisare quelli che sono i termini della riforma in atto. In sostanza: si dà retta a quelli che sono gli indirizzi mondiali, dell’International Classification of Functioning. Serviranno più personale con competenze specifiche e relativo budget. Cioè: la persona disabile viene ‘vista’ nonsotto l’aspetto strettamente sanitario bensì con approccio bio-psico-sociale.