Capodanno di follia a Milano Torino e Roma | abusi sessuali sulle studentesse insulti e aggressioni Tutte le indagini in corso

: sono molti gli episodi su cui le forze dell’ordine stanno indagando. C’è un unico comune denominatore: i fatti sono accaduti nella notte dei festeggiamenti per.L’ultimo caso denunciato in ordine di tempo è quello riguardante i presuntisubiti da alcune ragazze belga in piazza Duomo a. Le giovani hanno raccontato quanto sarebbe avvenuto ad un quotidiano belga.dilein(ANSA FOTO) – Notizie.com“Eravamo in trappola, impotenti di fronte a una tale violenza. – ha detto Laura, una ragazza di un gruppo di sei 20enni – Eravamo circondate e non potevamo muoverci. Ci tenevano le mani mentre altri ci toccavano su tutti i vestiti e persino sotto i vestiti.