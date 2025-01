Panorama.it - Alta gastronomia: formaggi mondiali

Il Paradiso e l’Inferno. L’impressione è quella di trovarsi in bilico tra estasi e dannazione quando alle 9 in punto si aprono le porte della Viseu Arena e in un grande capannone si rivelano davanti agli occhi del cronista di Panorama 4.786provenienti da 47 diversi Paesi: succose bufale, pastosi emmental, pungenti erborinati di ogni tipo e provenienza, e poi forme e formette di parmigiano reggiano, brie, manchego, grana padano, gruyère, pecorini e caprini,a latte crudo, a crosta fiorita e lavata, e molto altro ancora. Per capire quale siano le eccellenze planetarie, basta andare a Viseu, in Portogallo, ai World Cheese Awards, la manifestazione internazionale itinerante che ogni anno viaggia in una località diversa ed elegge ilo più buono del mondo (assegnando anche bollini d’oro, argento e bronzo ai meritevoli di menzione).