Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, ospiti, anticipazioni e a che ora inizia

Il 6 gennaio 2025 va in ondacon alla conduzione Stefano De Martino. Uno degli appuntamenti più attesi deglini, quello in cui, tra intrattenimento e un pizzico di fortuna, vengono svelati i biglietti vincenti. Anche quest’anno loè stato abbinato ad, ormai programma di punta di Rai1: l’anno scorso è andato in onda con Amadeus. Dopo il suo addio alla Rai, è De Martino ad avere preso le redini di un programma che gode di ottima salute e che ogni sera macina milioni di telespettatori., a che oraLe feste sono ormai finite: come si suol dire, l’Epifania tutte le feste si porta via, e con il tradizionale appuntamento dellosi conclude un ciclo e neun altro, un nuovo anno di spettacolo televisivo.