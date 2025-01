Amica.it - Addio feste, benvenuto detox

Dicembre e gennaio sono un vero tour de force, in tutti i sensi. Tra pranzi e cene di Natale aziendali, con amici e famiglia, festa e cenone di Capodanno è normale sentirsi appesantiti, gonfi, stanchi e affaticati. Se da un lato queste occasioni offrono momenti preziosi di condivisione, dall’altro mettono a dura prova l’organismo con cibi ricchi, alcolici e poco sonno. Ecco perché undopo leè essenziale per ritrovare energia e benessere, iniziando il nuovo anno con abitudini sane. Questo significa che durante leè possibile lasciarsi andare e indulgere un qualche vizio extra. Ovviamente bisogna mettere in conto che fegato, intestino e l’organismo in generale ne pagheranno le conseguenze.