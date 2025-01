Ilgiorno.it - Vermezzo, il cane muore e lo porta al cimitero: voleva ricongiungerlo alla moglie. “Lo consideriamo un atto d’amore”

con Zelo (Milano), 5 gennaio 2025 – Aveva perso laqualche tempo fa. Anche ilche viveva con loro, a cui la donna era molto affezionata, è ora morto. Così il marito ha pensato dire l’animale accanto a dove era sepolta nel piccolodi Zelo. Ha nascosto in una borsa di plastica il corpo senza vita dell’animale e l’ha deposto, senza che nessuno lo abbia notato. Quel “pacco“ non è però passato inosservato. Una segnalazione è stata inoltrata al Comune e subito, come comunicato dsindaca Ada Rattaro, è stato allertato il consigliere Andrea Di Franco, educatore cinofilo, già contitolare per diversi anni di una scuola affiliatafederazione cinofila sport e soccorso attiva in paese e oggi consigliere delegato al Benessere animale. Rattaro ha così attivato le procedure di smaltimento e identificazione del proprietario del, passibile di sanzione.