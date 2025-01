Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-01-2025 ore 09:30

Luceverde Lazio Buongiornoscarso sul territorio della Regione nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24L'Aquila attenzione alle Basse temperature poi li tratti ghiacciati sul territorio raccomandiamo di guidare con prudenza da domani 6 gennaio sulla statale 148 Pontina riduzione della carreggiata per lavori tra Pontina Vecchia e via Cesari norato nelle due azione di percorrenzaoggi domenica 5 gennaio alle 10 presso la Basilica di San Paolo fuori le mura avrà luogo il rito dell'apertura della porta santa del Giubileoalle 12 la recita della preghiera dell'angelus la benedizione Apostolica ai fedeli in piazza San Pietro Papa Francesco chiusure e deviazioni al passaggio dei fedeli