Oasport.it - Sinner resta umile e ringrazia Wawrinka: “È stato un onore”

Leggi su Oasport.it

Jannikè sceso in campo a Melbourne per svolgere una sessione di allenamento insieme allo svizzero Stan. Dopo aver sostenuto un test contro il giovane padrone di casa Cruz Hewitt nella giornata di ieri, generando l’ennesima riprovevole reazione da parte di Nick Kyrgios, il numero 1 del mondo ha calcato nuovamente il cemento della località australiana per continuare il lavoro di messa a punto in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione in programma dal 12 al 26 gennaio.Il fuoriclasse altoatesino affinerà ulteriormente la forma in due incontri di esibizione, previsti nei prossimi giorni sempre in questa località: martedì 7 gennaio incrocerà l’australiano Alexei Popyrin, mentre venerdì 10 gennaio se la dovrà vedere con il greco Stefanos Tsitsipas prima di proiettarsi definitivamente verso la difesa del titolo conquilo scorso 28 gennaio.