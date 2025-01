Lanazione.it - Sarzana: sicurezza e decoro, si accendono le luci in città

, 5 gennaio 2025 –urbano ma anchee tranquillità per i residenti e frequentatori della. Sono tra i principali obiettivi fissati dal Comune diper il nuovo anno. Il primo step del piano approvato dalla giunta partirà immediatamente dal potenziamento degli impianti di illuminazione di viale della Pace estendendosi poi alla riqualificazione del parcheggio di Porta Parma e di altri spazi di sosta unendo dunque in quest’ultima previsione il miglioramento della pessima condizione dell’asfalto a una più tranquilla frequentazione. Un progetto per il quale è previsto un investimento di quasi 1 milione e 700 mila euro. Sul frontel’amministrazione comunale ha previsto lo stanziamento di 140 mila euro dedicati alla videosorveglianza e alla segnaletica stradale.