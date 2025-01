Terzotemponapoli.com - Napoli, Simone Inzaghi: “L’ennesima dimostrazione di forza”

, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Di seguito le sue parole.: “In ballo il primo trofeo stagionale”Così il tecnico nerazzurro: “Domani c’è in palio il primo trofeo stagionale, ci teniamo a far bene sapendo che troveremo delle difficoltà contro una squadra che ha vinto in semifinale con la Juve. Ci vorrà una grande Inter”.sul Milan“Conosciamo Conceicao, è molto preparato: le sue squadre sono verticali, veloci e non mollano mai e l’abbiamo visto con la Juve. Nel secondo tempo sono saliti e hanno conquistato la finale”.Rispetto al 2023 è tornata la sua Inter, il Milan è cambiato. Questo va tenuto in conto?“Assolutamente. Quella fu una grande finale giocata sempre qui a Riad, con una formula diversa perché era una gara secca.