Lanazione.it - Misericordia, in Campania una sala in onore di Torrini

Leggi su Lanazione.it

Gennaio impegnativo per ladi Fiesole, che si prepara al rinnovo delle cariche. Domenica 19, una delegazione in trasferta a Agerola, per l’intitolazione dellaoperativa 118 a Simone(nella foto). L’ex provveditore scomparso è stato fra i sostenitori della nascita dellacampana. Le votazioni per l’elezione dell’organo di governo del Magistrato sono sabato 25 .Quindici le candidature arrivate, fra cui quelle del provveditore uscente Brilli. Intanto oggi pomeriggio i volontari saranno al Teatro Romano per la Befana dei Musei di Fiesole. Per gli adulti, invece, è stato organizzato un nuovo corso di italiano per stranieri. "In accordo con il Comune, abbiamo deciso proseguire questa esperienza. Riteniamo infatti – spiegano dalla Confraternita – che sia un valido sistema per favorire l’accoglienza e l’inserimento degli stranieri".