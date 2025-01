Thesocialpost.it - Mathias Acuña trovato morto nella stanza d’albergo: il decesso in circostanze tragiche

, calciatore uruguaiano di 32 anni, è statosenza vitasua cameraad Ambato, in Ecuador. Appena arrivato nel Paese per unirsi al Mushuc Runa e iniziare la preparazione precampionato, la sua morte ha sconvolto il mondo del calcio. La società ha confermato la tragica notizia, e le prime indagini ipotizzano che si tratti di suicidio.Secondo il procuratore del giocatore, Johan Wilson, il corpo diè stato rinvenuto sul letto delladove soggiornava. Nonostante il gesto estremo sembri l’ipotesi più plausibile, le autorità stanno ancora investigando per chiarire le. Si analizza anche il passato recente del calciatore: in Uruguay, era stato coinvolto in un caso di violenza di genere che aveva destato grande clamore. Tuttavia, non sono emerse prove che colleghino direttamente quella vicenda al tragico evento.