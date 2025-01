Ilgiorno.it - L’omicidio di agosto. Martedì si torna in aula: "Vogliamo solo giustizia"

Leggi su Ilgiorno.it

per nostro figlio". La madre di Fabio Ravasio chiede verità e condanna perdel 52enne. "Spero che tutto si risolva in favore di Fabio, in nostro favore.per nostro figlio". Sono le parole colme di dolore e determinazione quelle di Annamaria Trentarossi, madre di Fabio Ravasio, al termine dell’udienza di venerdì davanti al gup del tribunale di Busto Arsizio Veronica Giacoia. Sotto accusa si sono quattro degli otto indagati perdi Ravasio, avvenuto lo scorso 9a Parabiago. Un delitto, secondo l’accusa, mascherato da incidente stradale con tanto di pirata della strada in fuga. Annamaria e Mario, i genitori della vittima, si sono costituiti parte civile, assistiti da un team legale composto dagli avvocati Barbara D’Ottavio, Francesco Arnone e il professor Francesco Camilletti.