Liceo Montale la prima campanella A Pontedera terminato il cantiere da 75 milioni

(Pisa), 5 gennaio 2025 – Martedì mattina suonerà lanella nuova scuola costruita nel cuore del Villaggio scolastico, ora pronta ad ospitare gli studenti e le studentesse del. Come da programma il 2025 degli studenti si aprirà con l’ingresso nella nuova sede di via Salcioli. Un’opera da oltre 7,5di euro portata avanti dalla Provincia di Pisa. E per l’occasione l’amministrazione comunale pontederese mette in campo un maggiore controllo per evitare disagi sulla viabilità. “Saranno potenziate le pattuglie di Polizia locale, sia in fase di ingresso che di uscita dal Villaggio scolastico – spiegano gli assessori pontederesi Mattia Belli e Francesco Mori, con deleghe rispettivamente alla mobilità e all’istruzione – raccomandiamo a tutti pazienza, prudenza e comprensione, soprattutto nei primi giorni”.