Sport.quotidiano.net - L’Arcetana sogna l’exploit al Borelli. Scandiano cerca vendetta col Salso

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sosta natalizia brevissima per Eccellenza e Promozione che cominciano il girone di ritorno nella prima domenica dell’anno (ore 14.30). Tris di impegni in una settimana, visto che mercoledì è in calendario un turno infrasettimanale sempre per le stesse categorie. Per la Serie A dei Dilettanti fari puntati sul "" per il derby fra la capolista Correggese e: gli ospiti del trainer Borghi provano ad interrompere la striscia vincente dei biancorossi arrivata a ben 10 gare e a mettere la museruola al miglior attacco del lotto. Pronto ad approfittarne la Brescello Piccardo che al "Morelli" attende la matricola piacentina Gotico Garibaldina. Scontro diretto d’alta classifica per la Vianese che rende visita ai borghigiani della Fidentina, guidati in attacco dall’ex pro Nocciolini, senza il difensore Zinani e il neo-acquisto Sighinolfi, entrambi squalificati.