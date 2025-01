Quotidiano.net - Il video diffuso da Hamas. In ostaggio da 450 giorni. La soldata Liri è ancora viva

"Da 450sono tenuta prigioniera a Gaza. Oggi nel mondo inizia il nuovo anno. Ma per noi inizia un anno di tenebre. Ho solo 19 anni, dovrei avere tutta la vita davanti a me. Invece la mia vita si è bloccata": ripresa dai suoi carcerieri di, la soldatessa israelianaAlbag ha registrato un disperato messaggio di tre minuti rivolto ai dirigenti politici e militari di Israele. "Viviamo in un incubo sconvolgente, sotto continui bombardamenti. Non riuscirete a tirarci fuori vivi da qua con una operazione militare. Ma ho capito che la mia vita non è abbastanza importante per voi, che noi ostaggi siamo ormai un elemento di fastidio". Poi il commiato: "Ricordatemi, ricordate il mio nome. Sarete responsabili della mia morte, avrete le mani intrise del mio sangue". Assieme con altre quattro compagne che come lei fungevano da vedette,fu catturata dail 7 ottobre 2023 dalla base di Nahal Oz, a ridosso della Striscia.