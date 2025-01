Cityrumors.it - Il dolce killer: 9 persone in ospedale per soffocamento, 2 morti

Undi Capodanno continua a mietere vittime, 9sono andate inper, 2 di queste sono morteIn Giappone esiste unche è conosciuto proprio per la sua pericolosità. Per quanto si presenti appetitoso e dal gusto eccezionale, spesso negli anni ha mietuto delle vittime a causa della sua consistenza, difficile da mandar giù. Caratteristico di questo periodo, con molti che amano gustarlo proprio il 31 dicembre, non è raro che si passi al nuovo anno con un triste bilancio.Il: 9inper, 2(Screenshot YouTube) – Cityrumors.itSi tratta di tortini glutinosi di riso pestato, che vengono tradizionalmente consumati in grandi quantità durante le festività. Questi solitamente sono immersi all’interno di una zuppa o, in alternativa, possono anche essere tostati e serviti con delle salse come quella di soia, magari avvolgendoli anche in delle alghe secche.