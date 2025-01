Bergamonews.it - Foppolo, in meno di mezz’ora tre interventi di soccorso sulle piste da sci

. Dalle 13,03 alle 15,30: in un arco temporale di poco più di circa due ore e mezza i soccorritori sono dovuti intervenire ben cinque volte nella stazione sciistica di.La prima chiamata disanitaria è giunta alla centrale di Areu pochi minuti dopo le 13: una 21enne si è infortunata sulla pista Arale ed è stata trasportata in codice verde all’ospedale di San Giovanni Bianco. Allertati i carabinieri di Zogno.Intorno alle 15 sono stati soccorsi da un’ambulanza della Croce Bianca di San Pellegrino una donna di 22 anni, un giovane di 20 e una bambina di 9, mentre alcuni minuti prima era stato lanciato l’allarme per un altro giovane infortunato sempredel comprensorio da quest’anno tornato unito (e Carona).Non più di dieci minuti più tardi (alle 15,13) è arrivata la richiesta di un altro intervento, con l’uscita di una terza squadra visto che le altre erano ancora impegnate nei soccorsi precedenti.