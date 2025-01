Liberoquotidiano.it - "Ecco la risposta a chi ha insultato l'Italia": Capodanno islamista, La Russa dà una lezione a Sala | Guarda

Mentre Bepperesta in silenzio sula Milano (e manda avanti il consulente per la sicurezza, Franco Gabrielli), il presidente del Senato, Ignazio Laha fatto un gesto che vale più di mille parole: "Ho voluto portare la mia solidarietà alle Forze dell'ordine e alle Forze armate impegnate in piazza Duomo a Milano dove, nei giorni scorsi, decine di stranieri - in gran parte nordafricani - si sono arrampicati su una statua e hannol', glini e le nostre donne e i nostri uomini in divisa. A loro va la mia sincera gratitudine per l'impegno che anche in queste giornate di festa dedicano alla sicurezza di tutti noi". Ma anche Matteo Salvini è intervenuto su questo post-così agitato nel capoluogo lombardo: "So che il Sindaco è molto impegnato ad inseguire chi fuma una sigaretta al parco o in strada, a rallentare l'ipotesi di avere un nuovo stadio e a litigare col Pd.