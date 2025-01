Justcalcio.com - CdS – tutte le trattative di oggi live

2025-01-05 12:05:00 Arrivano conferme dal Corriere:Si entra nel vivo della sessione invernale di calciomercato. Acquisti, cessioni edi, domenica 5 gennaio, con le squadre italiane pronte a rinforzare o sfoltire i rispettivi organici. Notizie, indiscrezioni, retroscena e ufficialità di giornata dall’Italia e dall’estero. Seguiledi: aggiornamenti in tempo reale.11:00Juve, il punto su Antonio Silva. Occhi anche su AraujoIn casa Juve, il colpo atteso più rapidamente è quello di Antonio Silva del Benfica. Più atteso ma non più semplice da raggiungere. Il club di Lisbona continua infatti a fare muro e a respingere i tentativi bianconeri di allestire un affare in prestito. Vorrebbe infatti inserire non il diritto ma l’obbligo di riscatto, in modo da avere certezza dell’incasso.