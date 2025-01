Lapresse.it - Cagliari corsaro a Monza, Zortea e Piccoli firmano il 2-1

Ilsi impone per 2-1 in rimonta in casa del, nello scontro salvezza anticipo della 19/a giornata di Serie A. Tre punti pesantissimi per la squadra di Nicola in chiave salvezza, i rossoblù si portano infatti a quota 17 punti scavalcando momentaneamente Lecce e Venezia. E’ notte fonda, invece, per ildi Bocchetti che con la quinta sconfitta consecutiva, l’undicesima in totale, resta mestamente ultima sul fondo della classifica con 10 punti. Partita viva ed emozionante quella dell’U Power Stagium. Il primo squillo dopo pochi secondi con la traversa di Felici per il, ma a sbloccarla è ildopo appena 4 minuti con un rigore di Caprari. Penalty concesso dopo una lunga revisione al Var per un fallo di mano di Makoumbou su tiro di Ciurria. Ilperò gioca meglio, crea di più e al 22? trova il meritato pareggio con un gran sinistro dal limite di