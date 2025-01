Sport.quotidiano.net - Basket A2 femminile. Vigarano ko a Trieste

Niente da fare per la Pallacanestroche, priva dell’ultimo acquisto Nikolova (debutterà contro Ancona, sabato prossimo) e dell’acciaccata Visone (caviglia sinistra malconcia), tiene testa all’iVision Tech(out l’ex Rosset, guai muscolari) per oltre 10’, prima di rimediare il break a cavallo fra la metà e la fine del secondo periodo che, di fatto, ha chiuso i conti: dal 20-19 del 12’,mette a referto 19 punti in 8’, contro i 7 delle biancorosse. Alla fine sarà 76-50.comincia con la triestina Iannello in quintetto, assieme a Tintori, Valensin, Grassia e Pepe. Durante i primi 10’ si segna con il contagocce, gli errori da una parte e dall’altra non si contano, maresta lì, nonostante Camporeale ci provi (12-7 al 7’), prima dell’ottimo finale del primo parziale firmato Armillotta.