Appunti di Supercoppa | gli allenatori fanno ancora la differenza?

Roma, 5 gen – Quello italiano, si sa, è un popolo che ama dividersi. Che si parli di sesso degli angeli oppure di argomentazioni decisamente più rilevanti (come magari la questione del ponte sullo Stretto) i nostri connazionali hanno questa particolare tendenza alla polarizzazione. Quando poi si parla di pallone i sessanta-milioni-di-commissari-tecnici riescono a dare il meglio di loro stessi. Così, nei bar come nei salotti televisivi, si discute spesso e volentieri di chi abbia più peso specifico nell’economia di una stagione: i calciatori o gli? In tal senso abbiamo preso un paio didalla. Ma andiamo con ordine.Percentuali e scuole di pensiero Sollecitato sulla questione, una decina di mesi fa l’opinionista Andrea Ranocchia (sul finire di carriera uomo spogliatoio dell’Inter) si è sbilanciato.