.com - Vinicius jr, scuse con sfottò al Valencia dopo l’espulsione. Il Real annuncia ricorso

(Adnkronos) –Junior, stella delMadrid, si è scusato con i suoi compagni di squadraessere stato espulso nella partita di Liga vinta 2-1 contro il. Il brasiliano ha rimediato un cartellino rosso al 79? per una spinta al portiere avversario Dimitrievski, con i suoi in svantaggio per 1-0. I Blancos hanno però ribaltato tutto in un finale thriller, pieno di colpi di scena e polemiche: “Mi dispiace e grazie alla squadra” le parole disu X,il successo centrato dalgrazie alle reti di Modric e Bellingham. In tanti hanno visto come ironiche ledell’asso brasiliano, che ha accompagnato il suo tweet con una raffica di emoji della vittoria. Due dita che potrebbero essere interpretate anche come unoal, oggi a rischio retrocessione in Segunda Division.