VIDEO Il mito di Cutolo | la figlia lo celebra sui social e il web osanna il boss

Tempo di lettura: 3 minutiA distanza di quasi quattro anni dalla sua morte, avvenuta a Parma il 17 febbraio 2021 dopo oltre mezzo secolo di carcere, la figura di Raffaele, fondatore della Nuova Camorra Organizzata, continua a suscitare ammirazione e culto in un’inquietante oscillazione tra realtà e. Un recente post pubblicato dallaDenise, volto are l’amore del padre per la moglie Immacolata Iacone, ha scatenato una valanga di commenti elogiativi nei confronti del, definito “un uomo con la U maiuscola” e paragonato ad un grande uomo.Questo episodio ha suscitato preoccupazione e indignazione in chi combatte quotidianamente contro la criminalità organizzata. Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, da anni impegnato nella lotta contro la camorra, ha denunciato il fenomeno, sottolineando come questo tipo di “” verso un criminale condannato a quattro ergastoli sia inaccettabile e pericoloso.