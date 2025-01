Ilgiorno.it - Trovato ed espulso un irregolare. Era ospitato in un appartamento

Non doveva essere a Castelleone e invece era entrato abusivamente sia in Italia sia in un, probabilmente con la complicità della persona alla quale questa casa era stata assegnata. La notizia era arrivata alle orecchie dei carabinieri di Castelleone che giovedì mattina hanno effettuato una verifica, accompagnati da personale della polizia locale del borgo. E la notizia si è rivelata esatta perché una volta entrati nell’vi hannoun uomo di 37 anni e una donna. I due hanno detto alle forze dell’ordine che erano ospiti della persona residente. Tuttavia entrambi sono stati portati in caserma per accertamenti e lì, grazie a una ricerca nella banca dati, è emersa la verità. I militari hanno così scoperto che il 37enne, di nazionalità albanese e pregiudicato, era statodall’Italia nel 2017 e per dieci anni non avrebbe più potuto rientrare.