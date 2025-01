Quotidiano.net - Torta dei Re: storia e curiosità del dolce francese fatto per l’Epifania

Può capitare di vedere in qualche pasticceria, a ridosso del, delle sontuose Galette des Rois, untipico d’oltralpe preparato in onore dei Re Magi il 6 gennaio, ma consumato nel corso del primo mese dell’anno anche in altri momenti. Caratteristiche Ladei Re si presenta come unabassa con un guscio di pasta sfoglia dorata. In passato questoveniva preparato in casa, semplice, senza aggiunte o con uno strato di confettura, mentre le famiglie più agiate lo farcivano con la crema frangipane, composta da due terzi di crema di mandorle e un terzo di crema pasticcera. Sebbene questa sia la versione tradizionale, oggi è possibile trovare varianti con ripieni alla vaniglia, cioccolato, frutta o marmellata. Nella regione Midi del Sud della Francia si prepara anche la Gateau des Rois, una sorta di brioche profumata all’acqua di fiori d’arancio e decorata con frutta candita.