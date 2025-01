Thuram salta la finale Inter-Milan? I tempi di recupero Correa scalpita!

Leggi su Inter-news.it

questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali dopo l’infortunio con l’Atalanta. Ecco ididell’attaccante francese che potrebbe dunquere ladi Supercoppa Italiana. Chi prenderebbe il suo posto?DI– Marcusnon sarà a disposizione dell’per ladi Supercoppa Italiana contro il, in programma lunedì 6 gennaio alle 20 a Riad. Gli accertamenti strumentali a cui l’attaccante francese è stato sottoposto hanno evidenziato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra, un infortunio che, seppur non grave, richiede prudenza nella gestione per evitare complicazioni. Lo staff medicoista ha optato per la sostituzione precauzionale, evitando di mettere a rischio il giocatore in vista della