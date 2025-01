Liberoquotidiano.it - Tenta due rapine sul treno e poi si nasconde in bagno: che fine fa il 18enne egiziano

Ennesimo caso di violenza a bordo di un: undi origine egiziana prima ha cercato di strappare lo zaino a un passeggero e la tracolla a un altro, colpendoli con calci e pugni, e poi, non essendoci riuscito, si è nascosto in. È accaduto nella notte del 3 gennaio 2025 sulLecco-Milano, in prossimità della stazione di Porta Garibaldi. L'uomo, insomma, hato dueprima di barricarsi neldel convoglio, così da provare a sfuggire alla cattura. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando il capoha chiamato il 112 segnalando l'aggressione. Gli agenti, intervenuti alla stazione di Monza, hanno raccolto le testimonianze delle vittime, due giovani italiani di 23 e 22 anni, che hanno raccontato di essere stati attaccati dall'uomo dopo aver opposto resistenza aitivi di furto.