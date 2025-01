Taxi arriva la stretta sulle app | la destinazione sarà oscurata per evitare i furbetti che rifiutano le corse

Leggi su Open.online

Lesaranno comunicate al tassista solo con il luogo di prelievo, senza la. E strumenti migliori perla scelta del cliente, a discapito dei residenti. Queste le mosse, anticipate da Il Messaggero, su cui lavora il ministero delle Infrastrutture perquello che è successo nelle grandi città Capodanno: ovvero clienti a terra perché le loronon erano molto redditizie. Nella Capitale grazie a un accordo del 3570, riporta il quotidiano, poco più di metà deipresta servizio ufficiale anche come Uber. Con la app però il conducente rifiuta alcune richieste, facendo apparire al potenziale cliente la scritta “spiacenti, non è possibile trovare auto”. Questo per prendere magari un turista verso Fiumicino. Una modalità differente rispetto al radiodove il conducente se rifiuta la corsa viene sanzionato.