Cityrumors.it - Stanno arrivando queste strane telefonate: sono una truffa, occhio

Leggi su Cityrumors.it

Quando al vostro cellulare arrivano delle chiamatespesso si tratta di una, ecco a quali numeri stare attentiQuante volte vi squilla il cellulare, guardate chi è il mittente della chiamata e invece di un nome, vedete un numero non salvato nella vostra rubrica? E quante volte dopo averci pensato un attimo, riattaccate per paura che sia una? Ecco, fate bene. Sulla base del “tanto se è importante richiama”, ai giorni d’oggi è meglio non fidarsi delle chiamate che si ricevono da numeri sconosciuti.una– Cityrumors.itLe truffe telefonichecontinuamente aumentando di numero, fanno ormai parte di una società che si trova costretta a combatterle onde evitare che possano mietere molte vittime. Anche per questo diventa importante capire come difendersi o, quantomeno, come raggirarle quando ci troviamo davanti auna