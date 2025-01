Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 4 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

ci aspetta una giornata ricca di. Ampio spazio agliinvernali con il gigante femminile a Kranjska Gora, il Tour de Ski con lo skiathlon in Val di Fiemme, la Tournée dei Quattro Trampolini con la tappa di Innsbruck. Ci sarà da divertirsi anche con le semifinali della United Cup e le semifinali dei tornei di tennis della settimana.L’Italia affronterà l’Olanda in un’amichevole di pallamano verso i Mondiali, il ciclocross ci terrà compagnia con il Superprestige a Gullegem, prosegue la Dakar con la prima tappa dopo il prologo. A completare il quadro i campionati nazionali di basket e volley oltre alla consueta abbuffata di calcio tra Serie A, Serie C e tornei esteri.Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegliivi in, il relativo palinsesto tv e