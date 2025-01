Ilgiorno.it - Ruspe a Cascina Torriana: "Parco delle Cave a rischio"

Nuova escavazione a Nord di, "e al Plis tornano lenel silenzio generale., l’attività estrattiva cancella gli obiettivi del polmone in città. Il Comune avrebbe dovuto chiedere aiuto ai cittadini per alleggerire il piano di Città Metropolitana". È la denuncia in aula di “Vivere Cernusco” contro la ripresa dei lavori per estrarre sabbia e ghiaia, "1 milione e mezzo di metri cubi solo in questo ambito con una profondità di scavo di 35 metri - ha spiegato in consiglio il capogruppo Giordano Marchetti -. Con una trattativa opportuna a suo tempo, si sarebbe potuto ottenere di proseguire nel pezzo di territorio già compromesso, accanto al Carosello. Invece si occupa un’area vergine, meta ogni giorno dei runner. È inutile parlare di consumo di suolo zero".