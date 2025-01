Ilgiorno.it - Rogo doloso alle case Aler. Fermato uno dei teppisti. Ora è caccia ai complici

Leggi su Ilgiorno.it

È stato individuato el’autore materiale deldella scorsa notte a Rozzano nel cuore del quartiere, in via Peonie. È un minorenne già notoforze dell’ordine per diversi precedenti ma libero di fare danni, anche ingenti, che ricadranno sulla collettività. A lui si è arrivati grazieindagini rapide e professionali, condotte dagli agenti della polizia locale, che hanno visionato immagine per immagine, tutto il girato delle telecamere della zona, riuscendo a individuare il responsabile. Così poche ore dopo ilsono andati a prelevarlo a casa e l’hanno portato al comando della locale. Verosimilmente l’autore delnelle prossime ore tornerà a casa. Non era solo, forse lui è l’autore materiale dell’atto vandalico, la mano che ha acceso il petardo infilato poi nel cassonetto che esplodendo ha provocato l’incendio.