PSG-Monaco Supercoppa di Francia | diretta tv streaming formazioni pronostico

PSG-è il match che assegna ladie si gioca domenica alle 17:30: statistiche,tv, probabili.L’antipasto di questa sfida è andato in scena lo scorso 18 dicembre, in Ligue 1, con il PSG che si è imposto con un pirotecnico 4-2 sulnel Principato. Match caratterizzato da tante emozioni, com’era normale che fosse con due squadre così offensive in campo. I parigini però hanno dovuto attendere fino al minuto 83 per sbloccare una gara spettacolare ed equilibrata: prima il centravanti portoghese Gonçalo Ramos e poi Dembélé (doppietta per l’ex Barcellona) hanno regalato ai campioni diin carica 3 punti molto pesanti contro unaconcorrente per il titolo.PSG-ditv,(Ansa) – Ilveggente.