Lanazione.it - Presepi viventi. La magia si ripete con l’Epifania

Sono questi gli ultimi giorni per vivere ladel Natale e delin compagnia delle suggestive rappresentazioni messe in scena dai. Nella frazione de Le Ville a Monterchi il caratteristico presepe vivente da centinaia di figuranti torna domenica 5 e lunedì 6 gennaio alle ore 17. Presepe vivente anche a Gricignano Sansepolcro nel giorno delil 6 gennaio alle 17 . La terza edizione del Presepe vivente di Gricignano, è un evento che ogni anno rinnova l’emozione di un’esperienza unica, fatta di spiritualità, tradizione e bellezza. Questa edizione si arricchisce ulteriormente di nuovi scenari e personaggi, grazie al costante impegno della comunità locale. Novità di quest’anno inoltre è stata la collaborazione con la Scuola Maestre Pie di Sansepolcro che ha realizzato, in sinergia con Donatella Zanchi, un concorsoale che ha visto protagonisti proprio i piccoli allievi che si sono prodigati nella realizzazione di alcune scene della natività.