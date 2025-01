Lapresse.it - Polstrada, Fiorino: “Dato rilievo all’educazione stradale dei giovani”

Leggi su Lapresse.it

A pochi giorni dall’entrata in vigore delle modifiche al codice della strada, il 14 dicembre 2024, la dottoressa Antonella, commissario della polizia di stato, commenta i dati della poltrada relativi alle attività del 2024. “Grandealle campagne di educazione, per accrescere neila consapevolezza che il rispetto delle regole sulla strada salva la vita”, ha spiegato la funzionaria che ha aggiunto che nelle disposizioni della legge nr. 177 del 25 novembre 2024, non sono stati modificati i livelli alcolemici per la guida in stato di ebbrezza ed è stata introdotta la novità dell’alcolock.