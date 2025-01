Dilei.it - Pilates mania, tutto quello che ti serve per la remise en forme post feste

Per alcuni l’inizio di un nuovo anno significa anche dare il via a nuove attività, hobby, passioni o instaurare delle nuove routine per prendersi cura di sé stessi. Per questo potrebbe essere il momento giusto per provare la disciplina che sta facendo impazzire le celeb: il.Da Chiara Ferragni a Belen Rodriguez, dagli angeli di Victoria’s Secrets come Sara Sampaio e Elsa Hosk, fino alle pop star Miley Cirus e Adele, lasembra aver contagiato le celebrità diil mondo e il motivo c’è. Qualcuno ricorderà il video virale su TikTok di una delle prime celeb a fare coming out rispetto alla sua passione per il: era il Met Gala 2023 quando, durante un’intervista, la super modella Lori Harvey rispondeva alla giornalista mentre indossava un abito super aderente che metteva in bella mostra gli addominali perfetti.