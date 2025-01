Liberoquotidiano.it - "Perché l'ho ucciso": omicidio Bergamo, il killer del vigilante confessa

"L'ho fatto per gelosia": ildi Mamadi Tunkara, ilgambiano di 36 anni del Carrefourieri a coltellate in pieno centro a, hato. E' quanto emerso durante la conferenza stampa indetta in questura a. L'uomo fermato e interrogato è un 28enne originario del Togo, Djiram Sadate. La procuratrice che si sta occupando del caso, Maria Cristina Rota, ha spiegato che l'assassino prima aveva deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere e poi ha chiesto di essere ascoltato. Alla base dell'ci sarebbe la gelosia per una presunta relazione che ilavrebbe avuto con la sua ex compagna, una donna italiana con cui aveva convissuto fino a poco tempo fa. "E' da anni che in quella zona, centrale ma limitrofa alla stazione, si registra una situazione di tensione nell'ambito della distribuzione organizzata e talvolta anche all'interno - ha detto all'Adnkronos Guido Fratta, segretario generale Fisascat-.