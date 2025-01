Bergamonews.it - Omicidio via Tiraboschi, Ribolla (Lega): “Lo chiediamo con forza: più sicurezza”

Leggi su Bergamonews.it

“Laha chiesto, nel corso di questi anni, molti interventi per la: aumento degli agenti della polizia locale (che erano arrivati al minimo storico con le giunte di sinistra), taser (che hanno anche polizie locali di vicini comuni capoluogo come Monza e Milano), bodycam, bastoni distanziatori, agenti in strada, come avveniva ai tempi della Giunta Tentorio”.Inizia così il commento di Alberto, Vice Presidente Consiglio Comunale, Consigliere, che si esprime sull’di via.“Sicuramente con questi interventi non si risolverebbe il problema, ma si aiuterebbe a garantire una maggiore, o quantomeno a dare un segnale in più. E torniamo a chiederlo con– afferma-. Un fatto come quello accaduto venerdì 3 gennaio è inaccettabile. Per i cittadini, per i commercianti, per i turisti, per gli avventori dei negozi, per la famiglia e gli amici dell’assassinato, per le stesse forze dell’ordine che denunciano un porto massivo di coltelli (solo l’altro giorno è stato denunciato in stazione uno straniero con 8 coltelli al seguito).