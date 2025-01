Quotidiano.net - Nuovo codice della strada, caos farmaci: quali sono quelli pericolosi (anche per la patente)?

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 4 gennaio 2024 –alla guida con ili rischi veri? "girate molte fake news, come quella sul non poter prendere una tachipirina", ha ricordato nei giorni scorsi il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Facciamo chiarezza su due punti chiave: la salvaguardia di chi è al volante ed è in cura per qualche patologia mala sicurezzale.: cosa potrebbe cambiare Nei prossimi giorni, dopo la pausa delle festività, al ministero dei Trasporti si terrà una riunione, Salvini ascolterà le richieste delle associazioni. Sotto la lente, in particolare, “chi è in cura con psicomachi è sottoposto a cure palliative”, ricorda Roberto Benigni, vicepresidente Anvu, l’associazione professionale polizia locale d’Italia.