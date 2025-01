Quotidiano.net - Mostre, contest e mega show per ricordarlo

Dall’inedito Again, uscito in digitale il 29 novembre, alla ristampa Musicante 40th Anniversary Album, dalMusicante Awards e dal film documentario ufficiale Pino, in sala a marzo, fino a Pino è - Il viaggio del musicante, loevento in programma il 18 settembre in piazza del Plebiscito a Napoli. Sono le principali iniziative dedicate a Pino Daniele, a dieci anni dalla morte (il 4 gennaio) e a settanta dalla nascita (il 19 marzo), che la Fondazione Pino Daniele Ets ha contrassegnato con il sigillo del 70/10 Anniversary, che ne garantisce l’autenticità e l’ufficialità. La prima iniziativa è Musicante Award - Premio Pino Daniele, il Live Musicdi musica pop rock che offre a giovani artisti che studiano musica, compongono e interpretano il loro repertorio, un’opportunità concreta di emergere e sviluppare la propria carriera.