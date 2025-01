Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello, Helena Prestes esce dalla Casa? Concorrente minaccia ritiro

Nelle ultime ore, il Grande Fratello è stato teatro di un acceso scontro tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, che ha scatenato una serie di reazioni e accese discussioni. La modella brasiliana, dopo un litigio con la cantante, ha manifestato il desiderio di lasciare il programma. La tensione è stata talmente alta che la produzione ha deciso di separare temporaneamente Helena dagli altri concorrenti, mandandola in suite con il pallavolista Javier Martinez per cercare di calmarla. La Controversia tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi al Grande Fratello: Accuse di Razzismo e Classismo. Poco dopo il conflitto con Jessica, Helena, visibilmente scossa, ha dichiarato: "Io non ce la faccio più. No, non va bene, non posso stare qua, Javier, devo andare, davvero sto impazzendo".