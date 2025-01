Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2025 in DIRETTA: che battaglia tra gli austriaci dopo la prima serie! Insam eliminato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.31: L’Austria comanda! Hoerl, Kraft, Tschofenig nelle prime tre posizioni e sono loro tre a giocarsi la vittoria ae anche la Tournèe anche Forfang, quarto nella, non è tagliato fuori. Chi potrebbe non rientrare è Deschwanden, sfortunato perchè ha saltato in un momento di vento non proprio favorevole14.30. VOLA HOERL!!! L’austriaco tiene quota fino al 134 metri, atterraggio non perfetto, punteggio di 136.5 e primo posto ma non con un vantaggio enorme14.29: Discreto salto di Kos che atterra a 117.5 metri, punteggio di 98.914.28: Si chiude con Jan Hoerl (Austria) – Lovro Kos (Slovenia)14.27: Molto bene il norvegese Forfang che resta in scia agli! Atterra a 130.5 con un buon telemark, punteggio di 130.9, terzo posto14.