Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: bene Ghisalberti e Zenere, novità Sylvester-Davik

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12,43 Buona seconda manche per Asja: chiude seconda a 31 centesimi dalla 19enne.12.42 In pista Asja.LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHEFEDERICA BRIGNONE CADEFEDERICA BRIGNONE CRITICA DURAMENTE IL CALENDARIOSOFIA GOGGIA: “NON MI ACCONTENTO”12.41 Gisin è quarta anche alle spalle di.12.40 È il momento di Michelle Gisin (-0.02).12.40 Passa in testa la norvegese che fa il miglior tempo di manche è superaper 52 centesimi. Primi punti in carriera per al 2005 che potrebbe recuperare molte posizioni.12.39 Partita Madeleine(-0.28), pettorale più alto in gara.12.38 SECONDA!! La tedesca chiude ad un centesimo darecuperando 35 centesimi nell’ultimo settore.12.37 Partita Emma Aicher (-0.