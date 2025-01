Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders sempre davanti tra le moto dopo 330 km, Moraes in testa tra le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.03– Chicherit si riportaa tutti213 km con 12? su Variawa, 33? sue 34? su Botterill. Da segnalare lo stop al 210° km di Baciuska per un problema meccanico. Distacchi superiori ai 5 minuti per Al-Attiyah, Sainz e Loeb.11:02 CAMION – Cambia la top 3 al KM 151. Al rilevamento infatti Zala (Skuba Team De Rooy FPT) si è ripreso ladella classifica con il timing di 1:51:46. Ma attenzione perché vicinissimo adesso c’è Macik (MM Technology), passato dalla terza alla seconda piazza con un gap di +0:23. Leggermente più lento Van Den Brink (Eurol Rally Sport), primo al rilevamento precedente e adesso terzo con +1:01. Resta in scia anche Soltys (Tatra Buggyra Rally Sport), quarto a +1:3810.58– Al rilevamento del km 330 e l’australiano Danielsi confermacon il crono di 3:48:54 a precedere lo spagnolo Schareina (3:49:12) e l’americano Ricky Brabec (3:49:53).