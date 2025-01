Anteprima24.it - Le altre di C, Ciciretti al Latina: contratto fino al 2026 per l’ex Benevento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ ufficiale l’approdo delAmatoal, squadra che naviga nei quartieri bassi della classifica nello stesso girone della compagine giallorossa. L’attaccante romano, dopo la fine anticipata della sua avventura all’Ospitaletto in Serie D, già da qualche giorno si stava allenando con il club laziale che oggi ne ha ufficializzato il tesseramento.Questo il comunicato: “IlCalcio 1932 è lieto di annunciare l’ingaggio di Amato, nuovo rinforzo per la rosa nerazzurra. Classe 1993,porta con sé estro, tecnica e una grande esperienza maturata tra Serie A, Serie B e Serie C. Indimenticabile il traguardo di aver realizzato il primo gol in Serie A nella storia del, un traguardo che ha segnato la sua carriera.